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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Жертвами серии авиаударов стали не меньше пятидесяти человек

В результате серии израильских авиаударов в Газе погибли по меньшей мере 50 человек. Палестинские официальные лица сообщают, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате одного только удара по школе в Дейр-эль-Балахе, где тысячи людей искали убежища.

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