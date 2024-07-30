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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У киновселенной Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом большие проблемы Games Workshop вновь за...

У киновселенной Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом большие проблемы Games Workshop вновь за...

У киновселенной Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом большие проблемыGames Workshop вновь заявила, что горячо ожидаемые фильмы и телесериалы Warhammer 40,000 от Amazon не состоятся, если обе компании не согласуют “творческие направления” к декабрю 2024 года.

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