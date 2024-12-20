«Суверенитет» стало государственным словом года в России»: «Суверенитет» обошел «неолиберальный» и «фиджитал».
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«Суверенитет» стало государственным словом года в России»: «Суверенитет» обошел «неолиберальный» и «фиджитал».
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