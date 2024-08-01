Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Сплошной ванилин синтетический и резиной отдает. Когда то был коньяк, а сейчас - мерзость.Смелые шаги Пашиняна
  • Виктор Борисов
    ....ну  положим  дура  то ты...лохматая...."ПРАВЫЙ ПОВОРОТ" ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А при выделении таких огромных денег , а не пора ли устроить проверку на  качество обучения того ,  куда они вкладыва...Дружба крепкая, н...

Готовится к внесению...

Готовится к внесению...

"Сейчас готовится к внесению законопроект, который наделит корпоративные службы безопасности компаний ТЭК правом использования РЭБ для воздействия на бортовые приемники сигналов систем навигации  БПЛА" А быстро тут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх