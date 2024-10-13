Танцоры - на улицах столицы. В Кишиневе реализован необычный проект 

По случаю Дня города Кишинева ряд танцевальных коллективов столицы совместно с Главным управлением культуры и культурного наследия муниципалитета инициировали и организовали социокультурный проект с общим названием «Мой дорогой город - танцоры в городе» .
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