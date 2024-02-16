Уральские металлурги увеличили поставки на внутренний рынок

ММК наращивает объем поставок на российский рынок. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2023 году объем поставок ММК на российский рынок увеличился на 18%.
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