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Царьград

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Канада задержала визы велосипедистам из России на чемпионат мира

Канада задержала визы велосипедистам из России на чемпионат мира

Велосипедисты из России до сих пор не получили визы для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе, который пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября.

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