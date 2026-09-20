Братская любовь сербов к русским генетически вшита, но нам бы дров не наломать Андрей Захарченко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Николай Топорнин Президент Сербии Александр Вучич уточнил, что покинет свой пост 27 сентября.
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