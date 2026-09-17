Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше. Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная

Пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше. Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная

Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени.

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