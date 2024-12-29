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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Буффона о работе в штабе «Спартака»: «Сейчас его приезд невозможен, но почему бы и нет, когда эта ситуация закончится. Именно в Москве Джанлуиджи провел 1-й матч за сборную»

Сильвано Мартина, представляющий интересы экс-голкипера сборной Италии, ответил на вопрос, согласился бы тот войти в штаб Деяна Станковича Спартаке», если бы такое предложение поступило.

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