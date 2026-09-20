Преклонение Кишинева перед украинскими властями мешает решить проблему обмеления реки Днестр, которая обеспечивает водой большую часть Молдавии.
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