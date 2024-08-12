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Авиационный колхоз по-украински

Авиационный колхоз по-украински

Все, кто жил в прошлой стране и прошлом веке, прекрасно понимают, о чем пойдет речь и что значит «наколхозить».

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ЛУПИТЬ ГАДОВ в любом их виде, в т.ч. &quot;смодернизированном&quot;!!
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22 час.

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