120 лет назад родился главный архитектор Третьего Рейха Альберт Шпеер

120 лет назад, 19 марта 1905 года родился главный архитектор Третьего Рейха Альберт Шпеер. Страстный поклонник архитектуры Гитлер стремился увековечить свой рейх в гигантских сооружениях — а Шпеер создавал эти проекты.
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