Наш потерянный мир

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Вирусолог РАН объяснил, когда в Россию может прийти новый всплеск COVID-19

Вирусолог РАН объяснил, когда в Россию может прийти новый всплеск COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев выразил мнение, что рост заболеваемости коронавирусом среди россиян в 2022 году возможен, если появится новый вариант инфекции, который избегает иммунного ответа.

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