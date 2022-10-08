Вирусолог РАН объяснил, когда в Россию может прийти новый всплеск COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев выразил мнение, что рост заболеваемости коронавирусом среди россиян в 2022 году возможен, если появится новый вариант инфекции, который избегает иммунного ответа.
Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев выразил мнение, что рост заболеваемости коронавирусом среди россиян в 2022 году возможен, если появится новый вариант инфекции, который избегает иммунного ответа.
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