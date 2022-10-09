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Минимум 7 500 рублей. Новые деньги гарантированно дадут россиянам до 15 октября

Минимум 7 500 рублей. Новые деньги гарантированно дадут россиянам до 15 октября

Россиянам сообщили о новых важных деньгах, которые можно получить до 15 октября текущего года. Минимум 7 500 рублей гарантированно дадут всем россиянам, подходящим под определенные условия.

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