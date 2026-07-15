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Мобилизованные ВСУ десятками сбегали из учебного центра

Пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский рассказал РИА Новости о массовом дезертирстве мобилизованных из учебного центра, который располагался в лесной зоне Харьковской области.

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