Мобилизованные ВСУ десятками сбегали из учебного центра

Пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский рассказал РИА Новости о массовом дезертирстве мобилизованных из учебного центра, который располагался в лесной зоне Харьковской области.
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