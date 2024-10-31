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Диетолог Кашух: белый шлифованный рис и пюре не полезны для здоровья

Диетолог Кашух: белый шлифованный рис и пюре не полезны для здоровья

Врач Кашух раскрыла правду о пользе риса и пюре для здоровья.Гастроэнтеролог Екатерина Кашух раскрыла, какие гарниры наиболее полезны, а какие лучше всего есть пореже.

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