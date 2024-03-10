В Архангельске завершилось зональное первенство по настольному теннису

Спортсмены Поморья показали отличные результаты — как в личных, так и в парных и в командных состязаниях104 участника из восьми регионов боролись за награды, представляя Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области, а также Республики Карелия и Коми.