Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Пора давно  дать разрешение на отстрел чёрных кукушек . Они несут только заразу , которую вывести невозможноТЕПЕРЬ ВСЁ СЕРЬЁЗ...
  • А Кудасов
    Конечно, лучше поздно, чем никогда. О мигрантах и законах по ним, которые ещё рассматриваются опять же. А если слишко...ТЕПЕРЬ ВСЁ СЕРЬЁЗ...
  • Ратник Ратник
    В России говорят "обещанного три года ждут". Ждём - с!ТЕПЕРЬ ВСЁ СЕРЬЁЗ...

"Новый год харам, Дед Мороз харам, Снегурочка шайтан" - это дети в Подмосковье так играют. Это Россия. Видео

"Новый год харам, Дед Мороз харам, Снегурочка шайтан" - это дети в Подмосковье так играют. Это Россия. Видео

Avia.pro - СМИ Балашиха, Балашиха, ты наш будущий мегаполис многонационального мира! Как же прекрасно видеть, что даже дети уже получают необходимые уроки жизни, которые, судя по всему, включают в себя курс "Культурные ценности и их уничтожение 101".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх