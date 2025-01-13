«Аэрофлот» раскроет операционные результаты за 2024 год - основные события 14 января

Во вторник, 14 января, «Аэрофлот» раскроет операционные результаты за декабрь 2024 года. Общий объём перевозок группы в 2023 году составил 47,3 млн пассажиров, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2022 годом.
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