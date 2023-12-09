«Плохая примета»: СКА решил не переезжать на новую арену до конца сезона

Армейцы продолжат выступать в построенном более 20 лет назад Ледовом дворце. СКА не будет переезжать на новую «СКА Арену» до конца текущего сезона, заявил председатель совета директоров хоккейного клуба Александр Медведев.
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