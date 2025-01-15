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Царьград

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В Перми исчез памятник фокуснику и иллюзионисту Данилину

В Перми исчез памятник фокуснику и иллюзионисту Данилину

Монумент поменял месторасположение из-за расширения дороги.В Перми пропал памятник известному фокуснику Владимиру Данилову, который ранее располагался перед входом в театр-ресторан на шоссе Космонавтов.

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