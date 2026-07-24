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Заявление Минобороны об ударе по выставке БПЛА под Киевом

Заявление Минобороны об ударе по выставке БПЛА под Киевом

24 июля 2026 г. Вооруженными Силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация БПЛА, в том числе перспективных, украинского и иностранного производства, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

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Комментарии
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MustaFa Napaykin
Ещё бы и по киевскому жд вокзалу во время приезда западных &quot;делегаций&quot;
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1 м.