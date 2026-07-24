Заявление Минобороны об ударе по выставке БПЛА под Киевом

24 июля 2026 г. Вооруженными Силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация БПЛА, в том числе перспективных, украинского и иностранного производства, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.