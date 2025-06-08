 Исследование: немецкие машины начали проигрывать конкуренцию китайским электромобилям

Исследование: немецкие машины начали проигрывать конкуренцию китайским электромобилямНемецкая промышленная продукция, ориентированная на экспорт, становится менее востребованной на зарубежных рынках, а произведенные в Германии машины проигрывают в конкуренции китайским электромобилям, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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