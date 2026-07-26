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Самолет, который летит почти сутки: сверхдальнемагистральный Airbus A350-1000ULR прибыл в Австралию, за его полетом следило 3 миллиона человек

Самолет, который летит почти сутки: сверхдальнемагистральный Airbus A350-1000ULR прибыл в Австралию, за его полетом следило 3 миллиона человек

Полет длился более 19 часов, но уже второй полет назад в Европу будет дольше — 23 часаПервый Airbus A350-1000ULR, созданный специально для программы сверхдальних перелетов Qantas Project Sunrise, впервые прибыл в Австралию.

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