Премьер Ирландии пожаловался российским пранкерам на украинских мигрантов

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в беседе с разыгравшими его российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Вован и Лексус, сообщил, что страна переживает самый большой в истории миграционный кризис после приезда 100 тысяч украинцев .
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