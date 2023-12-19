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Премьер Ирландии пожаловался российским пранкерам на украинских мигрантов

Премьер Ирландии пожаловался российским пранкерам на украинских мигрантов

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в беседе с разыгравшими его российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Вован и Лексус, сообщил, что страна переживает самый большой в истории миграционный кризис после приезда 100 тысяч украинцев .

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