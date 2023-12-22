Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Салернитаны», «Интер» и «Ювентус» проведут свои матчи завтра

В субботу «Ювентус» проведет гостевой матч с «Фрозиноне», «Болонья» примет «Аталанту» Алексея Миранчука, «Интер» будет противостоять «Лечче», а завершится тур матчем «Рома» – «Наполи».
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