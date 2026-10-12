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Журнал «Профиль»

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Аномальное сентябрьское тепло до +16 °C вернется в Москву после среды

Аномальное сентябрьское тепло до +16 °C вернется в Москву после среды

С четверга в Москве ожидается очередная волна тепла, больше соответствующая ранней осени, когда ночью будет +5…+10°C, а днем +11…+16°C при преимущественно сухой погоде.

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