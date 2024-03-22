Желе "Солнечный зайчик" с ананасовым смузи

Обычно желе со свежим ананасом не делают, так как его ферменты очень быстро расщепляют желатин. Однако, мне уж очень захотелось приготовить ананасовое желе и немного поэкспериментировав - получила то, что хотела.
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