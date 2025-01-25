Drum Boom: Погода против водителей, водители против правил

Несмотря на сложные погодные условия на дорогах — гололедицу и туман, когда водители должны проявлять повышенную бдительность, не все соблюдают правила дорожного движения и обеспечивают требуемую безопасность.
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