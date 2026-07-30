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Вратарь «Ротора» Чагров: «Россияне более искренние, чем иностранцы. На считают хмурыми только потому, что мы не улыбаемся 24/7. У нас точно нет никакой наигранности, все настоящее»

Вратарь « Ротора »  Никита Чагров сравнил россиян и исландцев.  В 2022 году голкипер выступал за «Кордренгир» во 2-м дивизионе Исландии.

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