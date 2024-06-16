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"Обманул всех": Байдена обвинили в преступном нарушении конституции США. Ничего подобного в истории страны еще не было

"Обманул всех": Байдена обвинили в преступном нарушении конституции США. Ничего подобного в истории страны еще не было

© AP Photo / Jacquelyn MartinВчера 6,9K прочитали Джо Байден растоптал конституцию США, пишет WT.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Загрузился, как минимум на три пожизненных срока плюс конфискация собаки, которая жрет охранников!
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17 час.

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