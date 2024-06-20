ВСУ атаковали дронами Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани

Украинские боевики атаковали сразу несколько населенных пунктов в Краснодарском крае. В Темрюкском районе обломки упали дрона на гостевой дом в поселке Волна, сообщил в Telegram-канале региональный оперативный штаб.
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