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ВСУ атаковали дронами Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани

ВСУ атаковали дронами Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани

Украинские боевики атаковали сразу несколько населенных пунктов в Краснодарском крае. В Темрюкском районе обломки упали дрона на гостевой дом в поселке Волна, сообщил в Telegram-канале региональный оперативный штаб.

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