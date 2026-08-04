В России предложили одно решение после ударов ВСУ по Подмосковью

Нужно сделать все, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили удары по российской территории, а для этого надо выйти на западные границы Украины, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
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