Глава Херсонской области отреагировал на взрыв в Новой Каховке

Взрыв в Новой Каховке — теракт, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее появились данные о подрыве в городе автомобиля, в результате чего пострадал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Малов.
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