Пятнистый Лео преодолел 100 километров по уссурийской тайге

Спасенный леопард Leo 260M обнаружен в Лазовском заповеднике — он стал первым в истории дальневосточным леопардом, добравшимся до Лазовского заповедника в южном Приморье, сообщает пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».
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