Осужденную на 27 лет за теракт Трепову этапировали из СИЗО Петербурга в колонию

Сегодня, 25 июня, Дарья Трепова, приговоренная к 27 годам лишения свободы за теракт в Санкт-Петербурге, была переведена из СИЗО-5 города в одну из колоний Российской Федерации для начала отбывания наказания.
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