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Петербургский дневник

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Военные ВС РФ уничтожили танк ВСУ в окрестностях Красногоровки

Был задействован комплекс «Фагот» Расчеты противотанковых групп 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с помощью управляемых ракет переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» сумели ликвидировать танк украинской армии в районе Красногоровки на донецком направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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