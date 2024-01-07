Южнокорейские военные считают комедией заявление сестры Ким Чен Ына

Заявление сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что КНДР не проводила артиллерийских стрельб, является «комедией» и низкокачественной агитацией, говорится в сообщении южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.