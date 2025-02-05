Более 300 кг различных наркотиков изъяли за месяц в Мангистау

Управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области за январь текущего года выявило 58 наркоправонарушений, в частности 7 сбытов наркотиков, 1 факт рекламы наркотиков, 2 факта организации и участия в преступной группе (ОПГ), занимающихся сбытом наркотиков, а также 48 различных уголовных наркопроступков.