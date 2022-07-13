Мировое обозрение

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Бывший инспектор ООН: США могут сражаться только с пастухами в Ираке и Афганистане

Бывший инспектор ООН: США могут сражаться только с пастухами в Ираке и Афганистане

Скотт Риттер Выступающий заявил, что военные РФ – одни из лучших в мире У США не осталось армии, которая могла бы вести полномасштабную войну в Европе.

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