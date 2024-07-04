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  • саша дмитренко
    это  во  всех  новостяхСК начал проверку...
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Vanity Fair: кандидат в президенты США Кеннеди-младший съел собаку

Vanity Fair: кандидат в президенты США Кеннеди-младший съел собаку

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший, который считается одним из главных соперников бывшего лидера страны Дональда Трампа и действующего главы Белого дома Джо Байдена, сфотографировался с жареной собакой в руках.

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