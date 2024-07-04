Vanity Fair: кандидат в президенты США Кеннеди-младший съел собаку

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший, который считается одним из главных соперников бывшего лидера страны Дональда Трампа и действующего главы Белого дома Джо Байдена, сфотографировался с жареной собакой в руках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии