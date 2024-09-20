Бакальчука могут оставить под стражей из-за стрельбы у офиса Wildberries

Меру пресечения сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку по делу о стрельбе у офиса Wildberries, который находится в центре Москвы, изберет Басманный районный суд города 20 сентября, сообщают 19 сентября в правоохранительных органах.
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