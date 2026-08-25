Ксения Собчак раскритиковала Екатерину Мизулину и "профессионального доносчика" Виталия Бородина, которые приписали себе отмену концертов Канье Уэста

Ксения Собчак раскритиковала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, "профессионального доносчика" (как его прозвали в интернете) Виталия Бородина и блогера Виталия Позднякова, которые в соцсетях представили отмену концертов Канье Уэста в России как свою заслугу.