Митя Фомин сыграл на рояле на вокзале Новосибирск-Главный

«В Новосибирске 100 градусов жары, Египет и Дубай вместе взятые, но это не мешает нам встречаться с новосибирцами и классно проводить время, всем прекрасной рабочей недели», – рассказал Митя Фомин поклонникам в своем ТГ-канале.