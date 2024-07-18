Митя Фомин сыграл на рояле на вокзале Новосибирск-Главный

«В Новосибирске 100 градусов жары, Египет и Дубай вместе взятые, но это не мешает нам встречаться с новосибирцами и классно проводить время, всем прекрасной рабочей недели», – рассказал Митя Фомин поклонникам в своем ТГ-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии