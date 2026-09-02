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В ГД хотят обязать приюты для животных вести видеонаблюдение

В ГД хотят обязать приюты для животных вести видеонаблюдение

Идея возникла на фоне частых жалоб волонтеров и горожан на ненадлежащее содержание питомцев и случаи жестокости Депутаты Государственной Думы от фракции "Новые люди" выступили с предложением об обязательном видеонаблюдении в государственных и муниципальных приютах для животных.

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