«Ивлеева — неблагодарный человек, даже не извинилась передо мной. Тут намедни от нее прилетело, она меня еще комментирует.
«Даже слышать не хочу»: Киркоров ждет от Ивлеевой извинений за «голую» вечеринку
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Киркоров , постарев, стал бабкой.
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15 час.
Надежда Петракова
Как и все "голуби" 😂
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14 час.
Ирина Черных
"Напомним, «голая» вечеринка, организованная Ивлеевой, вызвала широкий общественный резонанс в прошлом году." Автор прав. Вот, что получается, когда неприличных желаний гораздо больше, чем извилин в мозгах.
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12 час.
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