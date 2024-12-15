Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Даже слышать не хочу»: Киркоров ждет от Ивлеевой извинений за «голую» вечеринку

«Даже слышать не хочу»: Киркоров ждет от Ивлеевой извинений за «голую» вечеринку

«Ивлеева — неблагодарный человек, даже не извинилась передо мной. Тут намедни от нее прилетело, она меня еще комментирует.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Киркоров , постарев, стал бабкой.
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15 час.
Надежда Петракова
Как и все &quot;голуби&quot; 😂
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14 час.
Ирина Черных
&quot;Напомним, «голая» вечеринка, организованная Ивлеевой, вызвала широкий общественный резонанс в прошлом году.&quot;                                                                                             Автор прав. Вот, что получается, когда неприличных желаний гораздо больше, чем извилин в мозгах.
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12 час.

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