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Журналист Лоруссо заявил о появлении в Генуе листовок с портретами Путина

Журналист Лоруссо заявил о появлении в Генуе листовок с портретами Путина

Приуроченную ко дню рождения президента России Владимира Путина акцию провели в Генуе общественно-политическая ассоциация Contronarrazione и основатель Telegram-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо.

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