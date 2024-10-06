Журналист Лоруссо заявил о появлении в Генуе листовок с портретами Путина

Приуроченную ко дню рождения президента России Владимира Путина акцию провели в Генуе общественно-политическая ассоциация Contronarrazione и основатель Telegram-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии