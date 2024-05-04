МАК завершил работу над отчетом по катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево» в 2019 году

Комиссией были проведены дополнительные мероприятия. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил о завершении работы над окончательным отчетом по катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» в московском аэропорту «Шереметьево» в 2019 году.