МАК завершил работу над отчетом по катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево» в 2019 году

Комиссией были проведены дополнительные мероприятия. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил о завершении работы над окончательным отчетом по катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» в московском аэропорту «Шереметьево» в 2019 году.
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