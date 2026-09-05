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Германия: вопросы доверия и безопасности почтового голосования на выборах в Саксонии–Анхальт

В конце августа 2026 года в Дессау возник спорный инцидент, связанный с почтовым голосованием 95-летней женщины, проживающей в доме престарелых «Мартахаус».

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